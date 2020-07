8 Bici elettriche sequestrate ad Andria

Un intervento congiunto ha visto impegnati gli uomini della Polizia di Stato, della Polizia Locale e i Carabinieri, sabato sera 25 luglio, in controlli presso la villa comunale e il Monumento ai Caduti per accertare infrazioni e condotte anomale da parte dei conducenti di bici elettriche che possono mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni.

L’intervento segue la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante. L’attività di controllo ha permesso il sequestro preventivo cautelativo di 8 velocipedi a pedalata assistita che, adesso, saranno esaminati, presumibilmente nei primi giorni della settimana, dall’ingegnere della motorizzazione di Bari. Saranno avviati a verifiche per accertare che corrispondano agli standard previsti per legge e in caso contrario verranno qualificati e poi saranno comminate le opportune sanzioni oltre alla confisca dei beni.

Intanto sono stati individuati anche centri meccanici specializzati autorizzati, ad Andria e Barletta, per verifiche tecniche dei mezzi al fine di accertare l’eventuale manomissioni al motore elettrico, o accertare la presenza di ulteriori dispositivi che permettono di procedere a velocità sostenuta senza l’ausilio della pedalata. Evitare il controllo dei mezzi mandandogli presso la motorizzazione di Modugno permette dunque ai nostri Comuni un risparmio in termini di denaro e quindi la possibilità di certificare l’idoneità o meno dei mezzi per quanto la “maggiorazione” degli stessi è solo uno degli aspetti complessi su cui vertono i controlli. Il problema sostanziale resta la cattiva condotta delle bici elettriche che continuano a sfrecciare mettendo a repentaglio l’incolumità dei pedoni laddove gli stessi devono mantenere ben altra condotta.

Facciamo un po’ di chiarezza: per bicicletta a pedalata assistita s’intende una bicicletta con un motore di potenza non superiore a 25 kilowatt con un motore ausiliario che si deve azionare per la sola forza della pedalata generata dall’individuo che la conduce e non da un motore ausiliario. Pertanto, sono vietati i dispositivi di azionamento dei motori autonomi. Oltretutto, il motore deve smettere di assistere quando il veicolo raggiunge i 35 chilometri orari. Questo chiarisce che la bici può anche raggiungere velocità superiori ai 35 chilometri orari ma tale velocità deve essere frutto di pedalata umana.

Il problema sostanziale legato alle bici elettriche resta l’utilizzo che se ne fa: il codice della strada impone, ad esempio, che nella zona pedonale - su corso Cavour e viale Crispi, nel caso di Andria - la bici ci può entrare ma se c’è gente che passeggia la regola impone che il ciclista scenda dal mezzo e la conduca a mano.

Ad Andria i controlli delle forze dell’ordine, attraverso interventi congiunti, si terranno anche nelle prossime settimane e verranno effettuati non solo per le vie centrali della città ma anche nelle zone periferiche. Intanto, la Guardia di Finanza si occuperà invece di verificare la legittimità delle procedure di vendita dei veicoli, anche per accertare eventuali irregolarità a danno dei consumatori ignari della reale tipologia del mezzo acquistato. Coloro che intenzionalmente hanno manomesso il motore del velocipede possono sempre ravvedersi e, per evitare la confisca del mezzo in caso di controllo, possono optare per regolarizzare il mezzo a due ruote.

Auspichiamo vivamente che i controlli posti in essere possano scoraggiare i guidatori indisciplinati al fine di evitare di dover raccontare sulle pagine dei nostri giornali di ulteriori tragedie che si sarebbero potete evitare.