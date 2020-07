Considerarsi una persona civile non sempre corrisponde alla certezza di essere una persona civile. Talvolta serve una “tiratina d’orecchie” per redimersi e mettere in pratica meglio il concetto di civiltà.

È giovedì 30 luglio, in via Ceruti, mattina presto ma il caldo è già oltre l’asticella… ciò però non giustifica la scelta dell’attacchino di turno di lasciare i manifesti che sono stati appena tolti dalle plance comunali in brutta vista per terra, tra le altre cartacce e qualche rifiuto ingombrante lasciato lì da altri “in-civili”. Vorremmo pensare che nel frattempo qualcuno si sia prodigato per passare sul luogo del "delitto" e rimuovere le tracce del misfatto.

Essere civili dovrebbe considerarsi un atteggiamento piuttosto che un dovere, bisogna altrettanto comprendere che, nel mettere in pratica atteggiamenti corretti va a beneficio di tutti.

Essere civili significa rispettare gli altri e il mondo che ci circonda. Il senso di civiltà si sposa con il concetto di educazione, di etica e, spesse volte, di estetica (che non guasta mai).