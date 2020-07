Violento scontro in Via Vecchia Barletta, due auto distrutte e una donna in ospedale

Scontro tra due autovetture in serata su via Vecchia Barletta: una donna trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale "L. Bonomo".

Alle ore 19:00 circa, all'intersezione di via Vecchia Barletta con via Caio Petronio, un'autovettura Alfa Romeo 156, condotta da un 49enne, per una mancata precedenza a destra e la probabile velocità elevata, si è scontrata contro una Chevrolet Matiz condotta da una giovane donna, che ha riportato lesioni per le quali è ancora sottoposta alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio andriese presso il quale è giunta trasportata dall'autoambulanza del 118 richiesta sul posto dagli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale della Polizia Locale intervenuti per i rilievi del sinistro stradale.

Auto distrutte e traffico bloccato per circa un'ora per consentire la rimozione dei mezzi non marcianti e la pulizia della strada a cura degli addetti alle dipendenze della società Sicurezza & Ambiente, convenzionata con il Comune.