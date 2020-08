Incidente sulla Sp43 Andria-Toianelli-Montegrosso": ricoverato centauro 65enne

Centauro 65enne ricoverato al Bonomo di Andria a seguito di un incidente stradale occorso alle ore 13 circa sulla S.P. 43 "Andria-Troianelli-Montegrosso" nei pressi del Santuario del S.S. Salvatore.

Nel sinistro stradale è rimasta coinvolta, oltre al motociclo, anche un'autovettura dell'istituto di vigilanza I.V.R.I..

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale della Polizia Locale, che stanno curando le indagini per accertare la dinamica dell'incidente, e l'autoambulanza del 118, che, dopo aver soccorso il motociclista l'hanno trasportato al Pronto Soccorso del nosocomio andriese dove poi è stato ricoverato per aver riportato diverse fratture.

Dal Comando di Polizia Locale sottolineano che la distrazione unitamente all'imprudenza e il caldo torrido costituiscono fattori di estremo rischio soprattutto per i conducenti dei veicoli a due ruote, la cui presenza sulle strade è notevolmente aumentata nella bella stagione.

Si invita a tenere comportamenti prudenti al fine di evitare incidenti e tragedie.