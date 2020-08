Covid-19, quest'anno sospesa la processione di San Riccardo

In linea con quanto definito è stata disposta la sospensione, per la stagione in corso, di fiere, sagre, processioni e quant’altro possa creare seri problemi di assembramenti, nonché di mancanza del distanziamento sociale.

Pertanto sono sospese tutte le attività relative alle prossime feste patronali di S. Isidoro a Montegrosso (14 – 15 e 16 agosto) e di S. Riccardo (19-20 e 21 settembre).