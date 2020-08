Ennesimo assalto a portavalori sull’A14

Ancora un assalto ad un portavalori di un istituto di vigilanza si è verificato questa sera sul tratto autostradale della A14 a due chilometri dopo l'uscita di Cerignola Est, in direzione sud (l’ultimo si è registrato lo scorso 24 luglio).

È successo questo pomeriggio poco dopo le ore 17. Solita tattica: autovetture posizionate di traverso e date alle fiamme sul tratto stradale per impedire il passaggio del furgone blindato. Il colpo, pare per circa poche migliaia di euro, sarebbe andato a segno nonostante il furgone blindato abbia attivato il dispositivo di protezione passiva schiuma-block che si basa sul principio della produzione, in tempi molto brevi, di una resina bi componente auto estinguente, in grado di impedire il prelievo delle banconote.

Numerosi i colpi di mitra sparati dai malviventi, con il volto travisato, per allontanare dal mezzo i vigilanti e proseguire con il colpo. Nessuna fra le tre guardie giurate è rimasta ferita.

Sul posto poi sono giunti Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a sedare le fiamme e a ripulire da carreggiata dalla presenza di chiodi posizionati sulla stessa.

Le ricerche, coordinate dal COA di Bari-Bitetto, vedono impegnato anche un elicottero del reparto volo di Bari che si è alzato per controllare la zona individuare i fuorilegge. Sul luogo anche i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.