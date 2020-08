Un "colabrodo": così definisce il manto stradale di via Mattia Preti un nostro lettore, che ci ha inviato una serie di foto scattate ieri a testimonianza dello stato pessimo in cui versano diverse strade cittadine.

Le segnalazioni in realtà si moltiplicano: i sobbalzi a cui sono sottoposti gli ammortizzatori delle auto sono notevoli anche su via Da Villa, in parte di via Puccini, nella zona Pip, addirittura in via Montessori si è aperta una piccola voragine.

Una situazione che, data la insufficiente manutenzione ordinaria nel tempo e la scarsa programmazione di interventi di rifacimento del manto stradale, con il cadere delle piogge di questi giorni, ha visto compromessa ulteriormente la percorribilità di strade già mal messe. A nulla sono serviti i rattoppi qua e là. Alla situazione in cui versano le strade si somma anche quella di diversi marciapiedi. Anche in questo caso, se ne contano tanti: tra mattonelle saltate, radici di alberi che fanno sollevare i basolati e così via, l'incolumità dei pedoni è spesso a rischio.

Una vera e propria emergenza la cui soluzione potrebbe avvenire con una seria ricognizione e un massiccio intervento di rifacimento di strade e marciapiedi, sia per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti, sia perché sarebbe più conveniente rispetto alle richieste di risarcimenti che potrebbero essere avanzate alle casse comunali.