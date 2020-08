Con l'arrivo dell'estate, oltre che dai turisti, Castel del Monte è "preso d'assalto" anche da molti andriesi che trascorrono serate ai piedi del maniero federiciano per godere della frescura e del panorama che la zona regala.

Peccato che, come si evince dalle foto, alcuni andriesi scambiano quel posto che dovrebbe essere "sacro" per la nostra città per bivaccare e per festeggiare alcune ricorrenze lasciando per terra rifiuti di ogni genere (bottiglie di birre e di spumante, bicchieri e piatti di plastica, cartoni di pizze, ecc...) che, purtroppo, sono la prima cosa che saltano all'occhio non appena cominciano ad arrivare alcuni turisti la mattina dopo i bagordi notturni.

No che il tragitto che porta i visitatori del maniero si presenti meglio date le numerose auto parcheggiate in zone dove la sosta è vietata e viene interdetta da delle fettucce bianche e rosse che, puntualmente, sono ignorate da chi preferisce parcheggiare a bordo carreggiata.

Per non parlare dell'assenza dei controlli all'inizio della strada che porta a Castel del Monte e che porta molti avventori a parcheggiare sulla stretta via che porta al maniero creando disagi alla navetta e ingorghi di auto.

Non un bello spettacolo, dunque, per quello che dovrebbe rappresentare l'avamposto del turismo della nostra comunità e che se si presenta in quelle condizioni porta molti visitatori a non "scendere" proprio in città.

Siamo in piena campagna elettorale e di proposte per il rilancio del turismo e di Castel del Monte ne stiamo sentendo tante però, a prescindere da chi amministrerà la città per i prossimi anni, se non si ricostruisce una riconnessione tra gli andriesi e i luoghi più importanti della nostra comunità difficilmente cambieranno le cose e, di sicuro, in questo la politica può ben poco.