Espleta i suoi bisogni in pieno centro cittadino alla luce del giorno, la denuncia di un residente

Un fatto che suscita particolare ribrezzo per la noncuranza con cui un gesto intimo, quello di espletare i proprio bisogni, venga invece portato a termine in pieno centro, a fine pomeriggio e senza troppi riguardi.

La denuncia, con tanto di foto, proviene da un nostro lettore: «Uno scempio compiuto nelle strade di Andria: un uomo, mentre passeggiava con un carrello della spesa, ha pensato bene di fermarsi a defecare contro il muro della nostra abitazione». Lo shock quando, uscito di casa per una commissione intorno alle 19.30, il nostro lettore è stato disgustato dalla forte puzza proveniente dall'esterno della casa e ha controllato il filmato delle telecamere di sorveglianza, risalendo all'accaduto verificatosi alle 18.50 circa.

Viene quasi da "sperare" che l'autore di questo gesto sia affetto da qualche disturbo mentale, perché in caso contrario è davvero ai limiti dell'oltraggio.

Questa denuncia fa sponda a un'altra, giunta sempre negli ultimi giorni: in questo caso, riguardava un uomo notato a svuotare la vescica contro gli "ecocompattatori" mai entrati in funzione all'angolo tra viale Roma e via V.E. Orlando, intorno alle 13 di domenica scorsa.

Il pudore in estate sembra essere davvero andato in vacanza, in questi casi, insieme alle più elementari norme di civiltà.