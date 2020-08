Del problema del randagismo ci siamo occupati più volte e duole constatare che poco sia stato fatto dato che continuano a giungerci segnalazioni di cittadini legate proprio a questa problematica.

Diverse di queste riguardano la moria degli amici a quattro zampe sulla strada che da Andria porta a Castel del Monte. Infatti, continuamente, percorrendo la provinciale si trovano carcasse di cani o gatti vittime di incidenti causati anche dall'alta velocità con cui si percorre quella strada nonostante i numerosi cartelli che indicano limiti ben inferiori a quelli praticati dagli automobilisti che non hanno nemmeno il buonsenso di avvisare le autorità preposte per la rimozione delle carcasse.

Immagini che colpiscono direttamente al cuore e che dovrebbero far riflettere sulle azioni da mettere in campo per evitare di dover assistere a tali scene.

Oltre alla velocità, complice di tali scene è la mancanza di serie politiche in tema di randagismo da parte degli enti preposti, in particolar modo del Comune di Andria che, data la scarsità di risorse non pone le dovute attenzioni nei confronti dei canili che con grande spirito di sacrificio accudiscono gli ospiti per dargli un’esistenza dignitosa.

Per non parlare della scarsa sterilizzazione dei randagi che porterebbe a una riduzione del problema che rappresenta un serio pericolo per i quattro zampe ma anche per l’uomo per gli incidenti che ne possono con seguire per la presenza degli animali sulle strade.

Si auspica che durante queste settimane che ci separano dal voto i candidati spendano qualche parola su tale problematica e che, soprattutto, diano soluzioni al problema prima che si perda il controllo della cosa e diventi di difficile soluzione anche per le risorse economiche ridotte dell’ente.