Non solo Covid, cresce il numero dei contagiati da Hiv

Ben 162 contagiati da HIV solo nel 2019, quindi un nuovo caso a giorni alterni: è quanto riporta in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno la presidente Cama Lila di Bari, Angela Calluso, a proposito del report annuale che riguarda la Regione Puglia, specificando che i dati potrebbero crescere.

Sì, perché, tra le problematiche legate al grande sforzo della sanità per il Covid, con conseguente rallentamento della diagnostica in altri settori, in particolare nelle Malattie Infettive, vanno annoverate anche quelle sulla minore attenzione ai sintomi precoci del contagio di quella che è ancora una piaga, a cui si devono aggiungere i disagi dei pazienti con Hiv conclamato costretti, come tanti immunodepressi, a code e attese più del solito.

Già nei mesi scorsi, l'associazione che si occupa di malati di Hiv aveva espresso forte preoccupazione al Ministro Speranza: «La forte pressione provocata sul sistema di diagnosi, cura e prevenzione dell’HIV dalla pandemia di SARS-CoV 2 sta tuttavia limitando fortemente gli spazi di cura. Le nostre organizzazioni sono subissate da messaggi di preoccupazione e richieste d’aiuto da parte di persone con HIV cui sono state posticipate visite, controlli e analisi anche di tre o quattro mesi e che ci chiedono quando questa situazione potrà finire». Ancora, «tutti i servizi di offerta del test HIV sono stati ridotti se non sospesi; altrettanto è accaduto, sempre per le restrizioni anti-COVID, ai servizi di testing gestiti dalle associazioni. Si tratta di un problema gravissimo per il nostro paese, tra quelli in Europa che ha una delle percentuali più alte di late presenters e in cui le persone inconsapevoli di avere l’HIV, rappresentano la quota più importante di diffusione dell’infezione. Allo stesso modo sono stati sospesi o ridimensionati i pochi interventi di riduzione del danno rivolti a persone che usano droghe, servizi già fortemente osteggiati, poco diffusi ed ora praticamente azzerati a causa delle restrizioni».

L'appello ora è a una maggiore consapevolezza anche delle istituzioni: secondo la presidente Calluso, da quasi 6 anni non viene attuato nessun programma di prevenzione e tutto è lasciato sulle spalle delle pochissime associazioni presenti in Puglia. Anche le campagne di offerta test non godono di nessun finanziamento e le associazioni devono purtroppo sopperire, con grandi sacrifici, a queste mancanze.

Inoltre, di fronte alla Pandemia di Covid-19, Unaids non ha mancato di esprimere preoccupazione per l’impatto che l’infezione potrà avere sulle popolazioni e sulle persone più vulnerabili ed esposte a stigma e discriminazioni e, tra queste, anche le persone con HIV, soprattutto nei paesi con sistemi sanitari più deboli. Di qui, ancora una volta, l’appello ai paesi membri ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e coinvolgendo le comunità.