Foto che fanno male al cuore: sono quelle inviate alla nostra redazione da un lettore che risiede nel quartiere "Fornaci", nei pressi del mai entrato in funzione centro di aggregazione intitolato a don Pino Puglisi.

L'abbandono è evidente: tra le conseguenze segnalate, l'arrivo nei pressi delle abitazioni dei topi: «Sono un cittadino di Andria, residente in zona fornaci. Volevo segnalare lo stato di abbandono del centro di aggregazione "Giuseppe Puglisi" in cui ultimamente sono stati avvistati diverse volte topi: viviamo con la paura che possano entrare in casa come è già accaduto negli ultimi giorni».

In origine, il Centro di Aggregazione doveva essere un fiore all'occhiello del quartiere: composto da una sala polivalente da circa 160 posti con relativi ambienti di servizio, unità modulari destinati ad uffici delle associazioni, servizi igienici pubblici, ambienti di servizio alle aree sportive, mentre l'area esterna è adeguatamente attrezzata con gradinate e luoghi di sosta per assistere ad eventi sportivi ed a spettacoli all'aperto attraverso un campo sportivo polivalente, un campo da bocce, spazio giochi per bambini ed un anfiteatro. Un centro che, ad oggi, dall'inaugurazione avvenuta l'11 maggio 2015, in piena campagna elettorale... non è stato ancora messo in uso.

Nel frattempo, l'incuria si "mangia" la struttura.