Nella nostra immaginazione, la campagna viene associata a tante idee "romantiche": il frinire delle cicale in estate a scandire giorni lenti e rilassati, i profumi del grano e dei colorati fiori estivi, la terra secca che aspetta qualche goccia di acqua, le passeggiate in mezzo alla natura...

E proprio durante una passeggiata, invece, può accadere di scontrarsi con una realtà ben diversa: è quanto racconta una lettrice.

«Questa mattina (ndr ieri) mentre passeggiavo in bicicletta fra le strade di campagna mi sono imbattuta in alcuni tratti davvero molto inquinati dai rifiuti che la gente va lì a lasciare. Probabilmente per pigrizia preferiscono gettarli nella natura invece che portarli alle apposite isole ecologiche.

Ecco alcune foto che ho voluto scattare, affinché tutti possano vedere quanto può essere incosciente l’uomo a gettare rifiuti nelle nostre terre e così che magari qualche associazione potrà prendere qualche iniziativa di pulizia. Vi allego sotto anche la posizione del luogo.

41°12'46.4"N 16°18'47.6"E https://goo.gl/maps/L88pkC5y82MgGXRH9».

Desolante spettacolo, indecoroso e che fa veramente cascare le braccia, se pensiamo che ci troviamo praticamente in città, in contrada Macchia di Rosa (ma il problema è generalizzato, come attestano le numerose denunce da noi pubblicate nel tempo): invece di impiegare tempo per recarsi in campagna a scaricare e poi tempo per recuperare i rifiuti, non si potrebbe "ottimizzare" il tutto recandosi semplicemente all'isola ecologica?

Ne guadagneremmo in salute, civiltà e bellezza paesaggistica.