Coronavirus, arriva l’ordinanza del commissario: obbligo di mascherine dalle 18 in poi

La ripresa dei contagi produce i primi effetti anche su Andria: il commissario straordinario ha disposto, con propria ordinanza, l’obbligo dell’uso dei dispositivi delle vie respiratorie dalle ore 18.00 alle ore 06.00 e fino a nuove disposizioni sulle seguenti vie e Piazze:

1) VILLA COMUNALE E VIALI CIRCOSTANTI (VIALE ALFONSO DI PASQUALE, VIA WALTER CHIARI, VIA ACHILLE GRANDI, PIAZZA XXV APRILE, PIAZZALE DELLA REPUBBLICA);

2) CORSO CAVOUR;

3) VIALE CRISPI;

4) VIA REGINA MARGHERITA;

5) VIA PORTA CASTELLO;

6) PIAZZA BALILLA;

7) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (Piazza Catuma);

8) PIAZZA DUOMO;

9) VIA E PIAZZA LA CORTE;

10) LARGO APPIANI;

11) LARGO CERUTI.



Inoltre si stabilisce che il suddetto obbligo trovi applicazioni anche sulle parti di suolo pubblico concesso agli esercenti i pubblici esercizi ed i relativi spazi di pertinenza, nonché in tutta l’area mercatale settimanale, durante tutte le fasi delle attività mercatali (montaggio, smontaggio e vendita) tutti i lunedì mattina a beneficio dei fruitori del mercato settimanale (alimentare e non alimentare) ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art.1 comma 1 del DPCM 07.09.2020

Resta fermo l’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui, a prescindere dal luogo e dall’orario, non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazione dalla Legge 22.05.2020 n.35.

Questa ordinanza arriva a 3 settimane dal Provvedimento emanato dal Ministro Speranza che sanciva appunto le norme sul contenimento dei contagi nei luoghi pubblici