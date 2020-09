Un caso covid negli uffici della Asl Bt di via Fornaci, tamponi per tutti i dipendenti

Nelle prime ore della giornata è stato accertato un caso positivo al Covid 19 di un dipendente della Direzione Generale della Asl Bt, situazione che ha portato ad effettuare tamponi di controllo a tappeto per tutti i dipendenti.

Nel frattempo, così come previsto dalle linee guida, sono state avviate le procedure di verifica di tutti i contatti stretti: la maggior parte dei dipendenti è stata collocata in Smart working con la precisazione della possibilità che un solo dipendente sia fisicamente presente in ogni ufficio. Si attendono entro le prossime 48 ore i risultati degli altri tamponi