Ancora un pedone investito per strada, il terzo in 3 giorni

Ancora un investimento di pedone stamane. Questa volta è accaduto sul centralissimo Corso Cavour all'incrocio con Via Duca degli Abruzzi.

Alle ore 12:15 circa, il conducente di un'autovettura Volkswagen Caddy, in transito al suddetto incrocio, non si è avveduto della presenza di una donna 71enne che stava attraversando a piedi la carreggiata e l'ha urtata provocandone la rovinosa caduta al suolo.





Particolarmente sfortunato il pedone che ha urtato il capo contro il cordolo del marciapiede riportando lesioni per le quali è stato trasportato, in codice rosso per dinamica e tramite autoambulanza del 118 intervenuta successivamente, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "L. Bonomo". Sono ancora in corso accertamenti clinici per definire diagnosi e prognosi per le lesioni riportate.

In loco sono intervenuti gli agenti della Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno proceduto ai rilievi del sinistro stradale ed avviato le indagini per accertare la dinamica dell'evento. Si è appreso che l'automobilista si è fermato a soccorrere la malcapitata restando a disposizione degli agenti intervenuti.