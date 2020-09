Quattro calciatori della Fidelis coinvolti in un incidente stradale

La ssd Fidelis Andria comunica che questa sera attorno alle ore 21 una autovettura, con a bordo quattro atleti della prima squadra, ha subito un incidente la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto. L’incidente all’imbocco della Città di Bisceglie della Sp 13, in direzione Andria. I quattro atleti erano di rientro nei propri alloggi in città, dopo l’allenamento pomeridiano e la consueta cena con il resto della squadra anche perché domattina ci sarà il previsto regolare allenamento. Tutti i quattro atleti, De Santis, Bolognese, Minacori e Riggio sono stati soccorsi da alcune equipe sanitarie del 118, stanno bene e sono stati trasferiti negli ospedali di Bisceglie ed Andria solo per ulteriori accertamenti di routine. Sul posto immediato l’arrivo anche dello staff della Fidelis Andria con in testa il DS Riccardo Di Bari, oltre al tecnico Luigi Panarelli ed i compagni di squadra di rientro in città. A seguire passo dopo passo la vicenda anche il responsabile dello staff medico Ciro Di Matteo. A tutti i quattro atleti il grande in bocca al lupo, dopo questa brutta avventura, della famiglia Fidelis per una pronta ripresa.