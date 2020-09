"Lorenzo Bonomo", un ospedale che imbarca acqua

Una "bomba" d'acqua ha investito ieri pomeriggio la nostra città: all'improvviso si sono riversate dal cielo pioggia e grandine, che hanno colto tutti di sorpresa. Tanti i disagi lamentati, con strade al solito allagate: ma tra questi, uno colpisce l'attenzione.

Un nostro lettore, infatti, ci ha inviato foto dei pianerottoli dell'ospedale "Bonomo" invasi dall'acqua, nonostante le finestre chiuse: evidente il rischio di transitare su pavimenti resi scivolosi, a costo di trasformarsi da visitatore a degente.

É bastata dunque una pioggia breve ma intensa a dimostrare che il nostro ospedale "fa acqua": tra i vari problemi che affliggono una struttura vecchia e soggetti a continui rifacimenti, anche gli infissi, ormai vecchi, non reggono e andrebbero rimessi a nuovo. Questa è solo l'ultima di una serie di constatazioni a proposito del nosocomio andriese: l'auspicio è che venga costruito quanto prima il nuovo ospedale secondo criteri costruttivi moderni per non dover assistere più a scene del genere.