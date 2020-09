Coronavirus tra i dipendenti comunali, domani Palazzo di città chiuso per sanificazione

Almeno un dipendente comunale sarebbe risultato positivo al coronavirus nelle scorse ore: per questo motivo sono stati già effettuati numerosi tamponi sui dipendenti entrati in contatto diretto, secondo le indicazioni dei protocolli ministeriali. Domani mattina si procederà alla sanificazione di palazzo San Francesco: anche per questo motivo è stata rimandata la cerimonia di premiazione dei laureati durante il Lockdown.

Presumibilmente saranno sottoposti a tampone anche altri dipendenti a partire da domani: l’allarme si è diramato dopo la comparsa di lievi sintomi da coronavirus.