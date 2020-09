Coronavirus tra i dipendenti comunali: 8 positivi su 150 tamponi effettuati

Dopo la notizia di possibili contagi da Coronavirus tra i dipendenti comunali, oggi, arriva la conferma.

Su 150 tamponi effettuati, 8 sono risultati positivi. Si cerca di ricostruire la cerchia dei contatti per ridurre al minimo il rischio di contagio.

È stata completata, stamane, la sanificazione delle sedi degli uffici comunali iniziata tra sabato e domenica. Dopo il completamento del Palazzo di Città, è toccato anche agli uffici di Largo Grotte (Ufficio Licenze), via Bari (Tributi) e Comando Polizia Locale. Tutte le sedi, compresa quella di Piazza Trieste e Trento (pure sanificata tra sabato e domenica), sono interdette al pubblico.

Dove previsto e richiesto dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl sono in corso i prelievi dei tamponi per i dipendenti comunali che hanno avuto contatti diretti con la persona, risultata positiva al Covid. Gli uffici competenti hanno poi attivato il medico aziendale del Comune che ha reiterato la richiesta di adozione delle misure di profilassi già note da mesi e da tempo già osservate negli uffici comunali.

"Le misure che andavano adottate in questa primissima fase sono state adottate e con la massima urgenza - spiega il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello. Aspettiamo ora l'esito di tutti i tamponi fatti, dal competente Dipartimento Asl, da sabato in poi per trarre le conclusioni e mettere mano ad ulteriori misure organizzative, a cominciare da quelle legate all'imminente ballottaggio elettorale".