Un vento fortissimo soffia da ieri sera anche sulla nostra città, provocando danni ad alberi e non solo.

Le segnalazioni si moltiplicano, come si evince dalla gallery delle foto.

In via Petrarca un albero è andato giù come un birillo, ma anche sulla ss. 174 nei pressi della “Locanda dei duchi” alberi pericolanti sono un serio rischio per coloro che si avventurano verso il Castel del Monte e le ville di campagna.