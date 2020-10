Venditore ambulante derubato durante il mercato settimanale di Terlizzi

Furto ai danni di un venditore ambulante andriese durante il mercato settimanale di Terlizzi.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, mentre l'uomo era intento a servire la clientela della propria bancarella di articoli per parrucchieri ed estetisti.

Un uomo si è introdotto dal lato non in vista nella cabina dell'auto-negozio, parcheggiato nel proprio stallo mercatale. Accortosi che il commerciante - che si trovava nel lato dell'esposizione - non poteva sorvegliare l'abitacolo, il ladro è riuscito a impossessarsi comodamente di un borsello che era custodito sul cruscotto. All'interno c'erano denaro contante, documenti e chiavi di casa, del garage e del mezzo stesso.

Il venditore - che ha formalizzato regolare denuncia nel pomeriggio ad Andria - rivolge a chiunque ritrovasse il borsello un appello a restituirgli almeno i documenti: «Ormai si sa i soldi sono andati via, pazienza, ma almeno se fosse possibile recuperare patente, carta di identità, documenti del camion e soprattutto chiavi della macchina. Lavoro onestamente da sempre, vivo alla giornata con quello che ogni paese mi offre, tutto qui».

Chiunque dovesse trovare il borsello o ne avesse notizia può contattare la nostra redazione con una mail all'indirizzo redazione@andrialive.it.