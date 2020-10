Covid-19, è caos da contagi nelle scuole andriesi

Dopo i Licei, il Covid-19 colpisce anche le scuole primarie e medie di Andria: nelle ultime ore, si sono registrati contagi in diverse scuole andriesi, con alunni e docenti avvisati tempestivamente di rimanere a casa in attesa di nuove disposizioni. Al momento, risultano confermati casi alle primarie "Borsellino" e "San Giovanni Paolo" e alla media "Vittorio Emanuele III".

Il sistema inizia ad andare in affanno: al momento, infatti, la normativa prevede che il dirigente scolastico, appurata la presenza di un caso positivo, debba contattare la Asl che detta disposizioni in merito. Decide, infatti, se lasciare a casa una classe, un gruppo di classi o addirittura tutta la scuola a seconda della ricostruzione della catena dei contatti del positivo in questione.

É sempre la Asl a dover poi convocare gli interessati a effettuare il tampone per verificare la diffusione del contagio: in questo caso, i Dirigenti comunicano alle famiglie notizie appena ricevute attraverso un canale dedicato proprio a queste emergenze.

Evidentemente i tamponi da effettuare sono tantissimi e bisogna evitare ulteriori rischi: in questa situazione, i genitori fremono per avere notizie sulla situazione delle classi dei loro figli. Sono tanti i genitori che ci hanno contattati preoccupati perché in attesa di comunicazione da parte delle scuole, che a loro volta attendono dalle Asl.

«I nostri figli oggi a casa - ci scrive una mamma -, sono le 11.30 e ancora non sappiamo nulla: nessuna comunicazione ufficiale sull'iter da seguire, quando effettuare il tampone ecc.». D'altra parte, «sapevamo che poteva succedere, nonostante tutte le precauzioni - spiega una docente -: anche noi aspettiamo, ma se non arriva conferma dalla Asl, ben poco può la scuola. Ci aspetta un lungo inverno».

A tutti la raccomandazione di rimanere in attesa, anche se non è facile, delle disposizioni e di rispettare le prescrizioni, in particolare evitando di mandare i figli a scuola in presenza da sintomi riconducibili a Covid-19.