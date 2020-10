Oggi si è tenuto ad Andria, nei pressi del Comune, una giornata di sciopero con sit-in dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Andria Multiservice S.p.a.





A comunicarlo è Tina Prasti, Segretaria generale della Filcams Cgil Bat, che rivendica una partecipazione altissima all'iniziativa -si parla del 90% di lavoratori aderenti alla giornata di sciopero- e denuncia un atteggiamento dell'azienda nei confronti dei lavoratori assolutamente inaccettabile. C'era già stata una manifestazione nei giorni scorsi in cui il sindacato aveva duramente contestato l'utilizzo degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 e la riduzione della mole di lavoro con le prevedibili ricadute sui lavoratori. Si parla di circa 92 lavoratori con le proprie famiglie. Prasti denuncia le inadempienze della proprietà, e quindi del comune di Andria, verso la Multiservice e il fatto che in un periodo forte come quello elettorale appena vissuto, molte commesse siano state appaltate a soggetti esterni e non alla multiservizi. Questa riduzione di lavoro avrebbe portato all'utilizzo dell’ammortizzatore COVID e suscitato l'indignazione dei lavoratori che vogliono con forza che vengano recuperati i volumi di lavoro di pertinenza della Multiservice. A tutto ciò, aggiunge Prasti, si aggiunge una forte attività antisindacale con pressioni inaccettabili sui lavoratori che hanno deciso di partecipare allo sciopero. La Filcams CGIL Bat ha stigmatizzato questo comportamento e diffidato l'azienda a perseverare in tale condotta comunicando che combatterà perché i lavoratori abbiano la garanzia dei diritti, del lavoro e del reddito. Seguirà infatti, conclude Prasti, una seconda giornata di sciopero, lunedì prossimo, se la proprietà e/o l'Andria Multiservice S.p.a. non dovessero accogliere le istanze dell'o.s.



