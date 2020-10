Coronavirus, sospese le attività scolastiche al plesso "A. Moro" per sanificazione straordinaria

A seguito della comunicazione ricevuta dalla Asl, la Dirigente scolastica del plesso “A. Moro” dell’I.C. “Jannuzzi Di Donna” ha disposto la sospensione delle attività didattiche e la chiusura esclusivamente dell’ala A piano terra (3^A 3B 3^A B- 3^C 3^E- V3^CE- 5^A 5^Abis 5^B 5^C 5^BC 5^E 5^Ebis) e 1^piano del plesso “A. Moro”(1^A 1^B 1^AB 1^C 1^E 1^CE 1^F 1^G 4^A 4^B 4^AB 5^F) per le operazioni di sanificazione straordinaria.

Inoltre, è stata prevista, sempre a partire da oggi e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione ASL BT, la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi 1^B, 5^ E bis del plesso A. Moro, con la contestuale attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo il piano predisposto dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 25 settembre 2020 .