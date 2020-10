Avevamo già denunciato nei giorni scorsi l’assoluta insufficienza dei mezzi di trasporto a disposizione dei pendolari, in particolare degli studenti che frequentano le scuole superiori: oggi nei pressi della stazione di Andria, alla fermata dei bus, la situazione è degenerata.

Come si vede dalle immagini, c’erano due mezzi fermi ma tantissimi ragazzi a terra. Le norme anti-covid prevedono infatti il distanziamento anche sui mezzi di trasporto: l’equazione, quindi, normalmente dovrebbe prevedere un aumento di tali mezzi per consentire a tutti di viaggiare in sicurezza. Così non è, e studenti e genitori non sanno più a che santo rivolgersi.



Oggi sono dovute intervenire le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, per sedare gli animi e cercare di risolvere la situazione, che tuttavia si ripresenterà anche nei prossimi giorni se le società di trasporti non metteranno a disposizione dei pendolari un numero maggiore di mezzi.

Le scuole avevano preallertato da tempo le società: quanto si dovrà aspettare ancora per rispettare gli standard richiesti per legge e dare agli studenti la possibilità di spostarsi senza temere contagi