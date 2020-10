Dopo 19 anni di coma Emanuele ha perso la sua lotta

Era in stato di coma vegetativo dal 16 novembre 2001, giorno in cui avvenne il tragico incidente che lo ha tenuto sospeso tra la morte e la vita fino a stamane, quando Emanuele, 42enne andriese è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e di tutti coloro che hanno conosciuto la sua storia tramite le pagine del libro “Ricordati di svegliarti: Diario di lotta e di attesa”, scritto a quattro mani da Nunzia Catalano (madre di Emanuele) e Andrea Colasuonno.

Incontrammo Nunzia e Andrea in redazione lo scorso luglio per parlare del progetto editoriale e di questi anni vissuti tra ospedali e cliniche, anche oltre il confine italiano per cercare di migliorare le condizioni fisiche del ragazzo che intanto si era fatto grande.

Emanuele era poco più che 20enne quando sino ad oggi ha vissuto nell'Alditrà. Anni di ostacoli, tra cavilli giudiziari, la perdita del padre e un dolore che non conosce fine...

La delusione di un non ritorno alla vita cede oggi il passo alla speranza di dare un senso a tutto questo e sapere che Emanuele ora può correre, abbracciare e respirare nel regno dei cieli.



A Nunzia Catalano e ai suoi cari giunga l'abbraccio della nostra redazione.