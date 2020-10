Coronavirus, ancora classi in quarantena nelle scuole andriesi

Si allarga il fronte del contagio che interessa le scuole andriesi: è di queste ore la notizia che un intero corso della scuola media Vaccina sarebbe stato messo in isolamento fiduciario a casa per un contatto con un positivo. Situazione simile alla Manzoni con almeno 4 classi a casa.

Ormai pare solo questione di ore: in ogni scuola classi intere rimangono a casa in attesa del doppio negativo, cioè del secondo tampone che consenta, per legge, di riprendere l'attività in presenza.

I contagi arrivano sempre "da fuori" e l'isolamento è una misura precauzionale: ribadiamo che, allo stato attuale, le scuole sono tra i luoghi più sicuri perché iper-controllati, con distanziamenti rigorosi e attenzione all'uso delle mascherine e all'igiene delle mani.

Serve una presa di coscienza generale: la didattica a distanza è un "rimpiazzo" rispetto alla didattica in presenza, che serve ai ragazzi a stabilire anche connessioni emotive. La scuola è un bene che va salvaguardato, un diritto imprescindibile: solo comportamenti più prudenti potranno scongiurare il rischio che si arrivi a soluzioni estreme come quella adottata dal presidente campano De Luca di chiusura di tutte le scuole fino al 31 ottobre.