Docente positiva, sospese da oggi le attività scolastiche in alcune classi del "Colasanto"

Con circolare del Dirigente scolastico del “Colasanto” è stato comunicato che, in seguito al provvedimento del Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell’Ufficio Igiene di Andria del 18.10.2020, è stata disposta da oggi l’interruzione della frequenza scolastica in presenza degli alunni di tre classi, unitamente ai docenti afferenti menzionati nella segnalazione che saranno avvisati personalmente dal Referente Covid.

Come previsto dal provvedimento, tutti gli alunni delle tre classi sopra menzionate, e i docenti segnalati, saranno sottoposti a tampone tra circa dieci giorni, con data che sarà tempestivamente individuata e comunicata al Dirigente Scolastico, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850-12/10/2020-DGPRE.

Fino all’arrivo degli esiti del tampone, gli alunni e i docenti coinvolti dovranno obbligatoriamente osservare una quarantena fiduciaria assoluta presso il loro domicilio, mentre il resto della famiglia sarà libero di poter uscire per lavoro o per frequenza scolastica di altri figli, cercando di limitare al massimo i momenti di socialità.

Si invitano pertanto gli alunni e i docenti in quarantena, ad osservare in ambito familiare il distanziamento sociale, l’isolamento, unitamente all’utilizzo costante della mascherina, ove possibile. Contestualmente, il DSGA provvederà immediatamente a far sanificare accuratamente le aule delle classi coinvolte e gli spazi comuni utilizzati solitamente dagli alunni.