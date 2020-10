Le rubano l’auto, oltre al danno anche la beffa della burocrazia

L’ennesima denuncia di un fenomeno che rende la nostra città (e provincia) tristemente nota per le cronache nazionali: il furto d’auto, il “cavallo di ritorno” e anche la “beffa” della burocrazia.



«In giugno - racconta una nostra lettrice -, fu rubata la mia auto (una piccola utilitaria) che avevo comprato poche settimane prima. Prontamente mi recai dai carabinieri di Andria per effettuare la denuncia. Mentre amici e parenti mi consigliavano di cercare i ladri e di pagare poche centinaia di euro per riavere l'auto indietro, io sostenevo che bisognava smetterla di finanziare la criminalità e credevo fiduciosa nel lavoro delle forze dell'ordine.





Dopo quattro mesi vengo contattata mentre sono a lavoro dalla polizia. Mi informano che lo scheletro dell'auto è stato trovato in un burrone e io devo pagare tutte le spese connesse al recupero e smaltimento dell'auto. La cifra che mi chiedono di versare immediatamente si aggira intorno ai 500 euro. Quanti andriesi si sono trovati in una situazione simile? Come fa un cittadino in condizioni disagiate a pagare tale cifra?

Perché un cittadino dovrebbe rivolgersi alle istituzioni se con la stessa cifra avrebbe potuto riavere l'auto indietro? Quante auto vengono ritrovate in quel burrone? Considerando che i furti d'auto dilagano, con le cifre che i cittadini versano alla polizia e ai depositi d'auto non si potrebbe finanziare un'operazione di polizia per fermare i furti d'auto?

In generale, vogliamo che i nostri giovani laureati restino ad Andria, ma come pretendiamo che restino in un luogo che non solo non offre opportunità lavorative ma in cui regna l'inciviltà e il degrado?»

Amare parole, quelle di questa concittadina, che deve pagare “il prezzo” della legalità: il sistema va rivisto, perché il rischio è quello che la criminalità offra paradossalmente più vantaggi del ricorso allo Stato.