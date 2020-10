Covid, disposti più controlli anti assembramento e dialogo con i sindaci per l’applicazione del DPCM

Controlli stringenti nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della movida al fine dare una risposta forte per scongiurare il fenomeno dell’aggregazione notturna e contenere al massimo la diffusione del contagio: è quanto disposto nel corso della Riunone Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta nella giornata di ieri dal Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante. Presenti anche il Presidente della Provincia ed i Sindaci dei Comuni co-capoluogo, che hanno assicurato la massima collaborazione da parte delle Polizie Locali nelle attività di controllo, ed il Direttore Generale della Asl Bt, interessato per un’opportuna valutazione sanitaria sull’andamento del contagio nel territorio provinciale.

A seguire, il Prefetto ha riunito in videoconferenza i Sindaci della provincia per una disamina dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che al momento non ha indotto i Sindaci a considerare l’adozione di provvedimenti di chiusura di strade o piazze nei centri urbani, con la creazione di cosiddette “zone rosse”, pur riservandosi di assumere iniziative nei prossimi giorni dopo aver verificato l’andamento della situazione.

È stata inoltre affrontata la problematica legata al trasporto pubblico scolastico, che sarà ulteriormente approfondita nel corso di una videoconferenza in programma giovedì pomeriggio con l’Assessore regionale al ramo Giovanni Giannini, il Presidente della Provincia ed il Direttore Generale della Asl Bt.

Infine, in vista del prossimo 2 novembre si è discusso dello svolgimento delle celebrazioni liturgiche di commemorazione dei Defunti e dell’inevitabile notevole affluenza prevista, per l’occasione, nei cimiteri comunali. Al riguardo, i Sindaci si sono già impegnati a valutare nei prossimi giorni eventuali misure tese a disciplinare, in maniera ordinata ed a piena salvaguardia della salute pubblica, l’accesso ed il deflusso dei cittadini nei cimiteri comunali, sempre al fine di prevenire il rischio di assembramenti. La consueta riunione di aggiornamento tra il Prefetto ed i Sindaci, nuovamente in programma nella prossima settimana, sarà pertanto estesa alla partecipazione dei Vescovi delle Diocesi della provincia, proprio per concordare ogni aspetto organizzativo a riguardo.