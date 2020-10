Le Associazioni sportive protestano con un flash mob: «Lo sport è vita, non lasciateci morire»

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi 26 ottobre 2020, in Piazza Catuma ad Andria, l'iniziativa di flash mob promossa dalle Associazioni sportive andriesi dopo il DPCM che impone di nuovo la chiusura delle palestre e le piscine causa Covid.

«L'ultimo provvedimento varato dal Presidente del Consiglio Conte - ha sottolineato Vincenzo Pistillo, portavoce del coordinamento delle Associazioni/Società sportive di Andria, - non tiene conto di tutta una serie di adeguamenti e di accorgimenti messi in atto per rendere fruibili e in assoluta sicurezza tutti i luoghi frequentati da chi pratica, anche a livello amatoriale, lo sport. Durante la brevissima fase di riapertura delle attività sportive, abbiamo rispettato i protocolli anti-covid prescritti dalla legge, investendo anche molte risorse finanziarie, al fine di rendere sicuri i luoghi di lavoro ed eliminare la possibilità di contagio per gli operatori e per gli utenti. Vogliamo ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dallo sport, e che non deve essere assolutamente sottovalutato, nel favorire il recupero psico-fisico delle persone, provate dallo stress emotivo e fisico a causa della pandemia generata dal Coronavirus».

L'iniziativa di protesta della Associazioni sportive andriesi ha visto la massiccia partecipazione degli addetti alle strutture sportive e di quanti si dedicano allo sport per migliorare la propria condizione psico-fisica, oltre ad atlete e atleti che lo praticano livello agonistico.

«Il lockdown della prima ondata - ha continuato Pistillo - aveva già messo a rischio il lavoro di quanti organizzano lo sport nella nostra città. Adesso, richiudendo di fatto le attività sportive, quel rischio diventa una drammatica realtà perché verrebbe a mancare il lavoro per moltissimi operatori occupati nelle strutture sportive. Insomma, è necessario, oggi più che mai, conciliare il diritto alla salute con una maggiore attenzione per il nostro lavoro. Rivolgiamo, quindi, un appello accorato ai nostri politici e a quanti hanno la possibilità di intervenire per modificare il provvedimento governativo in tempi ragionevolmente rapidi».

Al Flash Mob hanno aderito le seguenti Associazioni:

ASD Virtus Informa

APS-ASD Sipario

Golden Body

ASD Danzarte

ASD Dance Talent Andria

ASD Latin American Style

ASD Spartan Gym Center

ASD Gociccigo

ASD Cestistica Andria

ASD Total Body Center

ASD Vivo Latino Andria

Revolution Wellness Andria

ASD Battiti Danzanti

ASD Scuola di danza Inpuntadipiedi

Gym Verrigni

ASD Centro Teatro Danza

ASD Cubarte Andria

Framarossport SSD Sporting Center

SSD HB New Center

ASD Revenge

ASD Paraiso Dance Caraibico

ASD Icaro

ASD Nuova Andria

ASD Atletica Andria

ASD PGS Andria

ASD Monton de Estrellas

ASD Circolo Tennis Andria

ASD Stelle Danzanti

ASD Team Sanzione

ASD Polisportiva Gymnica Sveva Andria

ASD New Accademy Judo

ASD Savi Dance Studio