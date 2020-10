Andria piange l’ex Preside Giuseppe Brescia

È venuto improvvisamente a mancare l’ex Preside storico del Liceo “Carlo Troya” Giuseppe Brescia all’età di 75 anni.

È stato esponente nella Società di Storia Patria per la Puglia, studioso di filosofia, autore di numerose pubblicazioni.

Il rito funebre sarà celebrato domani alle ore 16:00 nella Chiesa SS. Sacramento. Si dispensa dalle visite.



Nato a Trani il 4 novembre 1945, si laurea con lode presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia nel febbraio del 1968; inizia la sua docenza come professore di Storia dell'Arte nel 1968 presso il Liceo Classico Carlo Troya di Andria. Nel 1971 consegue la cattedra di Latino e Greco presso il Liceo Classico Oriani di Corato. Nel 1973 consegue la cattedra di Lettere e Storia presso l'Istituto Magistrale di Terlizzi. Nel 1975 insegna Italiano e Latino nel Liceo Scientifico Nuzzi di Andria. Dal 1982 ottiene il suo primo incarico da preside a seguito del concorso superato nel 1979. La prima presidenza è dunque a Trani presso il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi, intitolato al Vecchi dietro sua proposta. Nel 1983 presiede il Liceo Scientifico Monticelli di Brindisi. Nel 1984 presiede il Liceo Scientifico Nuzzi di Andria.

Dal 1985 al 2012 presiede il Liceo Classico Carlo Troya di Andria, esteso anche a Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Sociali durante la sua direzione in seguito alla partecipazione alla Commissione Brocca.

Dal 1979 è membro della Società di Storia Patria per la Puglia. Nel 1982 e 1996 consegue il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 1990 viene insignito della Medaglia d'Oro del Ministero della Pubblica Istruzione per i benemeriti della cultura, dell'arte e della ricerca scientifica. Nel 2011 ottiene l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel 2013 ottiene il Premio Pannunzio per la saggistica conferito dal Centro Pannunzio di Torino.

Alla famiglia del prof. Brescia la redazione indirizza sincere condoglianze.