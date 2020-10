Siamoaterra, i ristoratori protestano a Bari

Una tovaglia apparecchiata a terra con piatti rovesciati e non per tenere in caldo le vivande ma perché inutilizzati. Attorno i ristoratori che hanno partecipato oggi alla manifestazione di protesta pacifica organizzata dalla Fipe-Confcommercio, a seguito delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm e che prevedono sostanzialmente la chiusura serale di pub, ristoranti e pizzerie.

In piazza, sul lungomare di Bari gli operatori della ristorazione per protestare dunque contro le nuove restrizioni malgrado dal governo centrale abbiano previsto un decreto di ristoro da oltre 5 miliari di euro.

Una manifestazione che si è svolta in contemporanea con 23 piazze italiane per lanciare una richiesta di aiuto e quindi a tutela del mondo della ristorazione rilanciando l’hashtag #siamoaterra Tra loro anche Antonio Pizzolorusso proprietario e gestore di un locale ad Andria, in rappresentanza della categoria andriese.

Dalla Fipe Confcommercio questa manifestazione vuole evidenziare l'inesistenza di connessione tra la diffusione di contagio e l'apertura dei locali. La pausa pranzo non è sufficiente a garantire la copertura dei costi, in considerazione della mancanza dei turisti e della diffusione dello smart working.

Tale situazione ha ripercussioni negative sulla intera filiera agroalimentare e non solo. Perde la grossa distribuzione ma anche la tintoria, ad esempio, a cui viene solitamente affidato il lavaggio e la stiratura delle tovaglie. Per non parlare dei servizi connessi ai banchetti: fotografi, allestimento location, animazione musicale, etc.

"Nessuna fonte scientifica afferma la connessione tra la frequentazione dei locali e la diffusione dei contagi" ed è per questo che i ristoratori sono scesi in piazza oggi. Scendono in piazza uniti, nel momento più difficile, a "combattere" per il proprio lavoro nella speranza di potersi rialzare da terra ben presto.