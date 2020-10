Contagi in aumento, la Sindaca Bruno riattiva il Centro Operativo Comunale

I numeri del contagio aumentano inesorabilmente: per questo motivo la Sindaca Giovanna Bruno ha disposto, con ordinanza sindacale n. 362 in data odierna, di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il C.O.C. troverà ubicazione presso la sede della Protezione Civile comunale, ubicata in Via Tiziano n. 3 - Comando di Polizia Locale a far data da 28/10/2020 fino a cessata emergenza;

È stato disposto inoltre di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali responsabili delle stesse i dirigenti/funzionari indicati per ciascuna di esse:

1) Funzione trasporti, viabilità e traffico

La funzione viabilità ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso e verificare la corretta applicazione delle norme del D.P.C.M. del 25/10/2020;

Responsabili - Viabilità: Dott. Riccardo Zingaro Comandante Polizia Locale

2) Funzione volontariato ed assistenza alla popolazione

La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio e presidio del territorio;



Referente, Comandante della Polizia Locale Ten. Col. Dott. Riccardo Zingaro.

3) Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria

La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza Covid-19;

Responsabili: Delegato dal Dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione

Referente il dott. Giancarlo Cannone – Dirigente ASL.

4) Funzione mass-media e informaizone

La funzione pianifica e gestisce tutte le comunicazioni alla popolazione cittadina;

Responsabile il dott. Vincenzo Rutugliano.