Coronavirus, Emiliano annuncia:«Sospendiamo didattica in presenza, numeri troppo alti per rischiare»

Il presidente Michele Emiliano, intervenendo oggi pomeriggio su Sky Tg24 durante la trasmissione "I numeri della Pandemia", ha annunciato: «Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria».

Proprio ieri la federazione dei pediatri di famiglia aveva formulato questa richiesta al presidente Emiliano e al suo assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, in un momento in cui il sistema per la richiesta di tamponi per i bambini che frequentano le scuole e che si assentano è praticamente in tilt.