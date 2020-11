La Sindaca Bruno sospende le attiv. didattiche in presenza di primarie e medie dal 9 all’11 novembre

È stat pubblicata l’ordinanza riguardante la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e medie nelle giornate di lunedì 9 novembre, martedì 10 novembre e mercoledì 11 novembre. Tanto in seguito alle valutazioni della Sindaca Giovanna Bruno successive all’ordinanza emessa dal presidente Emiliano, sentiti i dirigenti scolastici della rete Cisa e alla valutazione fatta anche con i responsabili dell’Asl e la prefettura: la sospensione sarà finalizzata a consentire la sanificazione degli ambienti scolastici, chiusi ormai da diversi giorni, sia per la positività di docenti e alunni riscontrata proprio dai dirigenti scolastici. Si precisa che nelle giornate indicate e solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado è confermata la sola didattica a distanza D.A.D.

«Per consentire a tutti di tornare a scuola in massima sicurezza - dichiara la Sindaca Giovanna Bruno - ho deciso di firmare l’ordinanza in questione: seguiranno probabilmente a breve ulteriori aggiornamenti perché la situazione è in continua evoluzione. Le scuole dell’infanzia continueranno a regime come fatto finora, stessa cosa per le superiori in virtù del DPCM e dell’ordinanza regionale. L’appello è come sempre al senso di responsabilità: sono momenti molto delicati in cui in cui come comunità abbiamo l’obbligo di contribuire e collaborare a creare un clima distensivo partendo soprattutto dall’esatta applicazione delle regole».