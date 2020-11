Felice, 37enne andriese guarito dal Covid, invita tutti ad un atto di responsabilità

È un operatore socio sanitario. Un ragazzo andriese di 37 anni, sportivo e in buona salute. Felice si mette in macchina per andare al lavoro. Turno notte. Ma ecco, durante il tragitto, arriva la chiamata che mai avrebbe voluto ricevere. Lavora in “zona rossa” con i pazienti covid e periodicamente sottoposto a tampone di controllo. Lo ha fatto tante volte. È tranquillo. Si sente sicuro. Ma quel giorno è stato diverso. “Fermati. Il tuo tampone è risultato positivo”. E si ferma. Si ferma davvero. Il tempo, l’auto, il mondo. Tutto intorno. Tutto fermo. Nessuno deve aprire lo sportello. In un attimo passa da essere un Operatore Socio Sanitario che va al lavoro ad essere un paziente da curare. Sì, ora il paziente è lui.

Era quasi arrivato al lavoro quella sera: “E ora che si fa? Dove si va?”. E pensa alla famiglia, all’abbraccio dei suoi figli, ai colleghi e a chiunque lo ha incrociato il giorno precedente o il giorno stesso e gli sale il senso di colpa: “E se avessi contagiato qualcuno?”. Lo sconforto lo assale. Anche perché non sa bene cosa può accadere: febbre, tosse, spossatezza, perdita del gusto...fame d’aria. E ferma i pensieri perché l’angoscia lo ha già divorato.

I giorni seguenti, trovato un posto dove stare (perché a volte anche chi è lontano può aprirti le porte di casa), i sintomi arrivano. Febbre, tosse, spossatezza. Lui è sempre lì con il saturimetro, con il timore di controllare con costanza il grado di saturazione di ossigeno all'interno del sangue. Perché ora, il timore che leggeva negli occhi dei pazienti, unica parte visibile sotto l’imbracatura, ora lo vede nei suoi occhi. Grazie a Dio, dopo qualche giorno, i sintomi iniziano a sparire, a diminuire. Il mostro invisibile esiste ed ha beccato lui. Forse anche lui si credeva immune. Ma il virus è più subdolo. Lui ora ha imparato a proprie spese che non si deve mai abbassare la guardia. Mai per noi, mai per i nostri cari. Perché non sempre è febbre e spossatezza, ma può essere molto peggio. E lui lo sapeva, certo che lo sapeva.

Felice ringrazia Dio per com’è andata, ora vuole solo tornare presto al lavoro. Indossare quella tuta, stringere le mani dei pazienti, guardare i loro occhi e dire: “Non sei solo”. Come grazie a Dio neanche lui è stato solo, non in senso fisico, perché si deve restare in isolamento, certo, ma non sono mancati i messaggi, i pensieri, l’aiuto di colleghi e dei medici del reparto di malattie infettive del P.O. di Bisceglie. Loro che continuano, in questa battaglia, a restare in prima fila a lavorare sodo nonostante tutto.

«Vorrei dire a tutti, amici, parenti, cittadini che anche se fuori il covid non si vede, esiste. Isola. Colpisce. Colpisce i polmoni. Colpisce psicologicamente. Indossare la mascherina e rispettare le norme di sicurezza è importante. Anche se non credi, fallo per le persone che ami. La prima cosa che farò una volta libero sarà quella di donare il plasma. Io l’ho visto quanto può fare la differenza nel miglioramento delle condizioni cliniche di un paziente».

A Felice auspichiamo che possa lasciarsi alle spalle quanto prima questa triste storia, con la speranza però che la sua testimonianza possa fungere da monito ai tanti “super eroi” che si sentono intoccabili, che vagano tranquilli per le strade, che non si curano neanche di portare rispetto ai tanti malati che stanno pagando con la vita il caro prezzo della malattia del secolo.