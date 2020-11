Prolungata l'ordinanza di chiusura delle scuole primarie e medie fino a venerdì

Con ordinanza appena pubblicata n. 377 è stata disposta dalla Sindaca Giovanna Bruno a sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di competenza comunale, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e del C.P.I.A., per i giorni 12/11/2020 e 13/11/2020 (compreso), per concludere le attività di sanificazione sopra indicate e come ulteriormente calendarizzate.

Nelle giornate indicate e solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado è confermata unicamente la didattica a distanza D.A.D.

Nell'ordinanza è specificato che la sanificazione dei plessi scolastici è stata estesa anche alle scuole dell’infanzia (pur non oggetto di sospensione di attività scolastica) al fine di consentire lo svolgimento delle attività quotidiane in completa sicurezza.