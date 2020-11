​Processo disastro ferroviario, udienza rinviata causa Covid

È stata rinviata a causa della pandemia l'udienza del processo per l'incidente ferroviario del 12 luglio 2016 in programma per oggi.

Così come chiesto in un'apposita istanza alla Procura dal presidente dell'ordine degli avvocati, Tullio Bertolino (che è anche uno dei legali interessati al processo, in rappresentanza delle difese, l'udienza è stata rinviata a causa della compresenza di troppe persone nell'auditorium Sant'Annibale Maria di Francia di Andria (dove da alcuni mesi si svolge il processo per i lavori in corso nell'aula bunker del carcere di Trani) e per la difficoltà di far arrivare in Puglia testi provenienti anche da Toscana e Piemonte.