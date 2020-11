Parla una docente di scuola dell’infanzia: «Noi, dimenticati da tutti ma non dal Covid»

Si registrano in questi giorni numerosi casi di maestre di scuola dell’infanzia che, dopo aver mostrato sintomi ormai tristemente noti, risultano poi positive al tampone. Abbiamo raccolto la testimonianza di una di queste maestre: «Febbricola, spossatezza...no, è arrivato anche a me! Ai sintomi si accompagna l’ansia, terribile, che sembra inghiottirmi: eppure non esco, cerco di essere attenta e di rispettare tutte le prescrizioni. E i “miei” bambini ora?



Così è iniziato il mio incubo: lavoro nella scuola dell’infanzia, dove, in classi con una media di 23 bambini di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 6 anni tutti rigorosamente senza mascherina e senza poter attuare nessuna forma di distanziamento, dobbiamo “sopravvivere” dotati solo di mascherine chirurgiche. Niente FFP2, costano troppo e il Governo ritiene che per noi possano bastare le chirurgiche.

Eppure il virus è riuscito a passare: che differenza c’è tra le scuole superiori e le scuole della primaria o infanzia? Non si corrono i medesimi pericoli? In tutta Italia sono anche morti dei docenti: si dice sempre che i contagi dentro le scuole provengano solo dall’esterno, che l’ambiente scolastico viene sanificato per precauzione, ma si dimentica che le nostre classi condividono spazi tra cui bagni, corridoi, scale…



I bambini trasportano inconsapevolmente il virus e lo diffondono tra di loro e tra di noi, nelle loro famiglie a casa. Ecco, mentre tutti si dimenticano di noi quando si tratta di decreti e ordinanze, il Covid ha una memoria di ferro e viene a bussare implacabile alle nostre porte».



In effetti nella nostra città si sono registrate positività a carico di alcune docenti in diverse scuole dell’infanzia statali e paritarie: tra queste ultime, sono state disposte anche chiusure prolungate in attesa dell’effettuazione di tamponi a carico delle maestre prime e dei bambini delle classi poi. Ma il numero dei contagi avanza inesorabilmente.

«Avevamo ricominciato con gioia e grandi cautele, ma a due mesi e mezzo dall’inizio della scuola sembra di assistere a un gioco al massacro: chi sarà la prossima? Quante famiglie dovranno “bloccare” la loro vita per colpa del virus? Qualcuno si ricorderà di noi?»