Così come previsto dell’ordinanza sindacale, le vie del centro cittadino sono state presidiate dalle Forze dell’ordine per vigilare sul rispetto del provvedimento.

Controlli che sono stati intensi e che hanno portato all’effetto voluto, cioè quello di ridurre situazioni di assembramento ed evitare, quindi, la diffusione del contagio.

A tale situazione, la “reazione” di molti andriesi è stata quella di ritrovarsi in periferia e, come denunciato anche dalla Sindaca in un video sui social, a Castel del Monte, dove, oltre a disagi alla viabilità si sono ritrovate tantissime persone violando qualsiasi norma anticontagio.

Una situazione paradossale se si considera che le ordinanze si adottano per tutelare la salute di tutti e, non di certo, per fare dispetti a qualcuno. Quindi la violazione di tali norme è una mancanza di rispetto verso se stessi, verso chi sta soffrendo e verso chi sta mettendo a rischi la propria salute per salvare quella degli altri.

I contagi aumentano, come aumentano anche i morti per il Coronavirus. Che altro serve per dimostrare la gravità dell’attuale situazione?

Al netto di quello che può essere l’impegno delle Istituzioni e delle Forze dell’ordine, per uscire quanto prima dall’emergenza in cui ci troviamo è necessario l’impegno di tutti, altrimenti la risalita sarà più ripida di quello che si immagina.