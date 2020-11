Il ricordo della Sindaca di Don Mimmo Massaro

«Carissimo don Mimmo, oggi ho sfogliato più e più volte l'album fotografico di uno dei miei vari viaggi in Terra Santa, un anno condiviso proprio con te.

Che dire...mi si sono ridestate tutte le sensazioni e le emozioni di quei giorni, i profumi dei villaggi, i luoghi esplorati insieme, la bellezza dei tuoi approfondimenti storico-teologici, le meditazioni, le passeggiate silenziose.

È' passata una manciata di anni da allora e ad entrambi la vita è cambiata per diversi aspetti.

In questo tempo, ogni tanto qualche chiacchierata, qualche telefonata o scambio di messaggi, con la discrezione e la rispettosa amicizia di sempre.

Proprio pochi giorni addietro l'ultima nostra conversazione. Bella, intensa. Accorata. Con qualche risata nostalgica e speranzosa insieme.

Mi hai parlato dei tuoi ultimi studi, della tua consapevolezza di avere pazienza di fronte alla sofferenza fisica che prova nell'intimo, che cambia la percezione del quotidiano e ti proietta nella dimensione divina.

Tu, omone buono e mite, diretto e schietto...sei al cospetto della Luce.

Tanti figli di questa amata Città sono grati a Dio per averti messo sulle loro strade, come sacerdote, insegnante, amico, studioso. Come semplice concittadino.

Grazie per il tuo stile, per la tua profondità; per il tuo aver saputo sempre sdrammatizzare al momento giusto. Per aver dato quella pacca sulla spalla a chi ne aveva bisogno, per aver detto quella parola dialettale di confidenza, per aver dato quei consigli mai saccenti.

Grazie per ciò che sei stato. Per l'umanità che hai testimoniato con la tua esistenza.

Grazie, anche, per non avermi fatto mancare il tuo apporto dopo la proclamazione, scrivendomi: "Sono contento per te e la missione che la Città ti ha affidato. Auguri di buon lavoro".

Adesso auguri a te, caro amico don Mimmo, per la festa del Cielo già iniziata Lassù.

Con affetto immenso».