Incidente in via Barletta: ferito 42enne operaio della Sangalli

Erano circa le ore 9 quando un operatore 42enne della Sangalli è stato investito stamane in via Barletta mentre attraversava la strada, nei pressi del centro commerciale e comunque in prossimità dell'impianto semaforico.

L'uomo, pare stesse seguendo a piedi un camion, quando è sopraggiunta una Fiat 500 che transitava con il verde semaforico e che non sarebbe riuscita a scansarlo. L'uomo, ferito alla testa, è stato soccorso da un'automedica del 118 ed è stato trasportato al Pronto soccorso del Bonomo dov'è ora ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

Sul posto è giunta una pattuglia del nucleo di Pronto intervento della Polizia Locale per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi del caso.