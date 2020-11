Coronavirus, disposta la chiusura pomeridiana del mercato ortofrutticolo

Disposta da ieri la chiusura pomeridiana del mercato ortofrutticolo di via Barletta. La decisione è stata assunta in quanto alcuni dipendenti comunali sono risultati positivi al Covid-19. Disagi si registrano per gli operatori del settore che si rifornivano presso la struttura. L'assessorato al ramo è a lavoro per trovare soluzioni e ridurre i disagi per commercianti e fornitori.

L’assessore al ramo, Troia, ha dichiarato: «siamo alla ricerca di garantire soluzioni che contemperino prioritariamente la salvaguardia della salute con le giuste rivendicazioni dei commercianti, il tutto all’interno del contesto normativo del DPCM e ordinanze regionali».



Anche tra i dipendenti della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti si registra un positivo e i lavoratori hanno chiesto che la Sangalli si attivi affinché ponga in essere tutte le procedure previste dalla normativa anticontagio.