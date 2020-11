Pensavamo che la quarantena fatta la scorsa primavera e quella in corso fosse servita per riflettere sui tanti errori fatti nel passato e correggere le nostre vecchie abitudini. Invece così non è stato e, anzi, i vecchi modi di fare sono peggiorati soprattutto in coloro che hanno sempre avuto uno scarso senso civico e rispetto del prossimo e dell’ambiente.

Basta farsi un giro per le periferie e le campagne per scoprire che, purtroppo, si assiste a un pessimo “spettacolo” fatto di scenografie desolanti con rifiuti di ogni genere abbandonati dappertutto.

Quelli nelle foto riguardano soltanto alcune zone di Andria (strada che costeggia la nuova stazione ferroviaria di “Andria Sud” e zona cimitero) prese d’assalto dai soliti sporcaccioni e incivili che al conferimento negli appositi contenitori preferiscono l’abbandono nella consapevolezza di restare impuniti, soprattutto in questo periodo dove i controlli sono più concentrati sul rispetto delle varie ordinanze e DPCM.

Ovviamente, le responsabilità di tale scempio non sono da attribuire unicamente alle “Istituzioni”, ma soprattutto a quei nostri concittadini che non hanno ancora recepito il messaggio di questa pandemia e continuano a inquinare senza preoccuparsi delle conseguenze che tali gesti hanno sull’ambiente e sulla salute di tutti noi.

Se non si cambiano le abitudini e non si correggono gli stili di vita difficilmente ne usciremo più forti di prima e ci ritroveremo a dover affrontare problematiche ben più gravi dalle quali sarà difficile tornare indietro. Siamo ancora in tempo, ma ognuno deve fare la sua parte, così come chiesto anche dai tanti giovani scesi in piazza nei mesi scorsi durante i “Global Climate Strike”.