Rapina a mano armata in un fondo agricolo a Montegrosso

Sono bastate poche ore per recuperare la macchina raccoglitrice di olive che stamane, quando erano circa le 6,30, è stata portava via da alcuni malviventi armati di pistola con il volto mascherato.



È accaduto nella borgata di Montegrosso dove alcuni operai stavano lavorando alla raccolta delle olive in ujn fondo agricolo. Improvvisamente i malviventi armati di pistola hanno obbligato gli stessi a cedere il emzzo pesante. Subito dopo esser scappati con il mezzo, gli operai hanno allertato la Polizia di Stato che ha messo in atti il piano anti rapina.

Giunti sul posti, gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver raccolto alcune testimonianze, hanno battuto la zona sino a ritrovare il mezzo in un oliveto a pochi chilomentri di distanza dal luogo in cui è stato rubato.

Sul luogo del ritrovamento sono quindi giunti anche gli agenti della scientifica, che hanno proceduto ai rilievi per poter risalire all'identità degli autori della rapina a mano armata.