Il Coronavirus miete un'altra vittima, si spegne a 26 anni giovane andriese

Il Coronavirus miete ancora una vittima, tra i più giovani questa volta: lunedì scorso si è spento infatti nell'ospedale di Barletta un ragazzo andriese di 26 anni, dove era stato portato d'urgenza per una polmonite diffusa da Sars-Cov-2.

Il giovane aveva avuto febbre per tutta la scorsa settimana, che non era passata nonostante il trattamento farmacologico: sabato la chiamata al 118 e la corsa in ospedale. La prognosi si è rivelata subito grave: la saturazione del giovane andriese, in situazione di forte sovrappeso, era ai minimi ed era stato necessario il ricovero immediato nella terapia intensiva del "Dimiccoli" di Barletta. Nonostante le cure ricevute, il paziente non era migliorato ed era perciò stato intubato e trasferito in Rianimazione con un'insufficienza respiratoria grave.

Lunedì pomeriggio la terribile notizia: la giovane vita aveva perso la sua battaglia contro il mostro.

La tristezza di questa ondata è forte: oggi siamo noi, nel nostro territorio, a essere colpiti duramente e quotidianamente dal Coronavirus, che non lascia scampo neanche ai giovani.

Alla famiglia del ragazzo le più sentite condoglianze da parte di tutta la Redazione.