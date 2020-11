Ad Andria i morti di novembre 2020 sono quasi triplicati rispetto al novembre 2019

Un bollettino di guerra che non dà scampo a nessuno, in particolare alla nostra città: abbiamo confrontato i dati sulla mortalità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A novembre 2019 i morti seppelliti presso il cimitero di Andria sono stati 56: dal 1° al 25 novembre 2020 i morti invece sono stati 136 di cui 80 per Covid. Solo questi numeri sono spaventosi: va aggiunto anche il dato di 1350 contagiati alla data del 24 novembre, che nel frattempo sarà aumentato ulteriormente. Il ritmo di crescita ad Andria è di 50 nuovi casi al giorno circa.

Simile la situazione di Barletta, dove il Sindaco Cannito ha chiuso temporaneamente il cimitero a causa delle troppe salme che ancora attendono la sepoltura. L'ordinanza del Primo cittadino ha disposto la chiusura al pubblico e l'immediata tumulazione delle salme anche di pomeriggio e in tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi. Cannito ha riportato che dal 1° novembre al 22 novembre 2019 nella città della Disfida c'erano stati 35 decessi, nello stesso periodo di quest'anno i morti sono stati 95.

Un trend in continua crescita che accomuna le due città più grandi della Bat e che rischia di mettere in seria difficoltà anche il sistema cimiteriale andriese. Basta guardare anche le pagine del nostro giornale, dove negli ultimi giorni si sono succedute notizie di morti che seminano un'indicibile tristezza.

Immagini come quelle di Bergamo con i camion dei militari che trasportavano le salme sembrano a noi lontane, eppure basta andare al cimitero per vedere le salme che attendono sepoltura.

«La situazione epidemiologica in Puglia si aggrava ogni giorno progressivamente, con impatto oramai senza precedenti sulla tenuta del sistema sanitario»: così si legge in una delibera del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del 20 novembre scorso, che stabilisce i nuovi "indirizzi per un'azione condivisa di contrasto alla pandemia", tra cui assunzioni di medici, infermieri e Oss, accelerazione dell'approvvigionamento e distribuzione di attrezzature, misure per il decongestionamento dei Pronto soccorso.

Ma serve soprattutto una presa di coscienza collettiva: lo sforzo di rimanere in casa e di rispettare le misure ce lo dovrebbe imporre, laddove pare non funzionino le regole, almeno il rispetto per i nostri morti, troppi da piangere.