Coronavirus, chiuso il centro cittadino anche per questo weekend

il divieto di accesso per stazionamento e di stazionamento per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00 di sabato 28/11/2020 e dalle 08:00 alle 22:00 di domenica 29/11/2020, nelle sotto indicate vie della città :

via Regina Margherita;

viale Crispi;

via Cavallotti – tratto tra Via Giusti e Viale Crispi;

via Cittadella;

corso Cavour – tratto tra Via De Gasperi e Viale Roma;

piazza Vittorio Emanuele II;

piazza Duomo.

È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Previste sanzioni da 400 a 1000 euro per le violazioni dell'ordinanza.